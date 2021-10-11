В Бердске вынесли приговор мужчине, избившему 6-летнего пасынка

Мужчину приговорили к 3 годам. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Бердский городской суд вынес приговор мужчине, избившему 6-летнего пасынка. Напомним, что инцидент произошел весной этого года. Сибиряк набросился на мальчика из-за того, что тот мешал ему спать.

— Он схватил его руками, поднял из кровати и с силой бросил, ударив головой об деревянный пол. В результате действий ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, которая создала угрозу жизни и поэтому оценивается как тяжкий вред здоровью, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношение 23-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии».

Сибиряка приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать он их будет в колонии общего режима.

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