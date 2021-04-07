Под Новосибирском отчим избил 6-летнего пасынка, мешавшего ему спать

В Бердске задержали 23-летнего отчима, избившего своего 6-летнего пасынка.
В Бердске задержали 23-летнего отчима, избившего своего 6-летнего пасынка. О произошедшем в полицию сообщили врачи из больницы, куда ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой.
— На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В ходе разбирательства с отчимом и матерью ребенка было установлено, что утром 5 апреля, в доме на улице Лунная, 23-летний мужчина из-за того, что ребенок шумел и не давал ему спать, схватил его и бросил на деревянный пол. При падении мальчик получил серьезные травмы головы, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — Сейчас мальчик находится в больнице.
Напомним, изначально мама ребенка озвучила медикам совсем другую версию произошедшего. Она уверяла, что утром отчим пытался разбудить мальчика, чтобы отвести его в детский сад. Однако малыш не хотел просыпаться, а потом неаккуратно повернулся и упал с кровати.
Сейчас мужчину задержали, ему предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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