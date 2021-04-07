«Не хотел вставать»: шестилетний мальчик проломил голову, упав с кровати в Бердске

Врачи оказали помощь ребенку, который не хотел просыпаться.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В центральной районной больнице города Бердска оказался шестилетний мальчик: ребенок жаловался на сильную головную боль. Мама маленького пациента рассказала, что произошло ЧП, когда отец ребенка пытался разбудить мальчика. Нужно было вести его в детский сад, но малыш не хотел просыпаться. Мама уверяет: потом ребенок неаккуратно повернулся и упал с кровати.
— Врачи диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом лобной кости, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Теперь родителям ребенка предстоит объясняться с инспекторами ПДН, которые установят точную причину таких травм у ребенка и проверят версию мамы о случайном падении.
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