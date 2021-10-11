Мэр Новосибирска пригласил сибиряков на общегородской субботник

Субботник продет на этой неделе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил сибиряков на общегородской субботник. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

— Давайте на время отложим свои дела и примем участие в нашем общем, очень нужном деле. Вместе подготовим город к зиме, уберем мусор и опавшие листья, ведь совсем скоро ляжет снег. Важен и ценен вклад каждого! — цитируют мэра в пресс-службе.

Как отметил Анатолий Евгеньевич, в прошлом году от субботника отказались из-за пандемии коронавируса. Однако сейчас ситуация позволяет выйти на улицу и убраться в парках, скверах, дворах.

Напомним, что новосибирцы регулярно выходят на субботники осенью и весной. К примеру, в апреле этого года Анна Терешкова нашла гранату во время уборки территории в пойме реки Каменка. На место тут же выехал экипаж полиции.

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