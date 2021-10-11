В новосибирском Минздраве рассказали, сколько беременных привились от ковида в 2021 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 11 октября, стало известно, сколько беременных привились от ковида в Новосибирской области в 2021 году. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в региональном Минздраве.

— По данным на 8 октября 2021 года первый компонент вакцины от COVID-19 поставили 40 беременных, второй компонент получили 6 женщин, — сообщили КП-Новосибирск в Минздраве.

По данным ведомства, осложнений у беременных после вакцинации не было.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в 2021 году в Новосибирской области у 862 беременных подтвердился ковид. Летальных случаев среди женщин в положении в этом году еще не было.

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