Стало известно, сколько беременных переболели ковидом в Новосибирской области в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, сколько беременных переболели ковидом в Новосибирской области в 2021 году. Данные об этом КП-Новосибирск назвали в региональном Минздраве в понедельник, 11 октября.

— С января по сентябрь 2021 года в Новосибирской области количество беременных, рожениц, родильниц, перенесших коронавирус, составило 862 женщины, — ответили на запрос КП-Новосибирск в ведомстве.

Известно, что тяжело перенесли вирус 20 беременных. А 6 женщинам потребовалась искусственная вентиляция легких.

В ведомстве добавили, по данным на 8 октября 2021 года в Новосибирской области нет летальных случаев среди беременных с подтвержденным ковидом.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в 2021 году от коронавируса в регионе умерли два ребенка.

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