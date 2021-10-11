Стало известно, сколько беременных переболели ковидом в Новосибирской области в 2021 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, сколько беременных переболели ковидом в Новосибирской области в 2021 году. Данные об этом КП-Новосибирск назвали в региональном Минздраве в понедельник, 11 октября.
— С января по сентябрь 2021 года в Новосибирской области количество беременных, рожениц, родильниц, перенесших коронавирус, составило 862 женщины, — ответили на запрос КП-Новосибирск в ведомстве.
Известно, что тяжело перенесли вирус 20 беременных. А 6 женщинам потребовалась искусственная вентиляция легких.
В ведомстве добавили, по данным на 8 октября 2021 года в Новосибирской области нет летальных случаев среди беременных с подтвержденным ковидом.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в 2021 году от коронавируса в регионе умерли два ребенка.
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