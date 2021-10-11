Крематорий в Новосибирске готовится к авральной работе в октябре 2021 года

Четвертая волна коронавируса - одна из причин аврала. Фото: Анна ПАШАГИНА

В частном новосибирском крематории ожидают увеличения объемов работы. Руководство крематория полагает, что в ближайшее время придется сжигать до 40 тел в сутки. В «спокойные» периоды кремируют чуть больше 20 тел в сутки.

— Мы ожидаем увеличения количества кремаций в третьей декаде октября. Частично это связано с увеличившейся смертностью от коронавируса. Но это не основная причина. Фактически крематории каждый год начинают работать более интенсивно примерно в это же время. Это, в первую очередь, связано с сезонным ростом респираторных заболеваний, — рассказал директор новосибирского крематория Борис Якушин.

Напомним, в июле 2021 года новосибирский крематорий был вынужден сжигать и больше 50 тел за день. Такой наплыв происходил на фоне третьей волны коронавируса.

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