СК РФ проверит школу, где семиклассник проткнул девочке линейкой глаз

Ск проверит школу, где девочке проткнули линейкой глаз. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 11 октября, стало известно, инцидент в новосибирской школе, где семиклассник проткнул девочке линейкой глаз, взял на контроль Следственный комитет России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК РФ по Новосибирской области Антону Бадулину доложить об обстоятельствах случившегося. Ход проведения проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, ЧП в школе Кировского района случилось в конце сентября. Известно, в ходе ссоры ученик 7-го класса проткнул однокласснице глаз линейкой. Девочку госпитализировали, ей потребовалась операция. По факту случившегося доследственную проверку проводит СК РФ по Новосибирской области. В ходе нее оценят действия сотрудников школы, которые не среагировали на жалобы родителей учеников о неподобающем поведении некоторых учащихся.

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