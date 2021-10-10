Новосибирский долгострой на Станционной выкупила иркутская компания за 4 миллионов рублей

Долгострой на улице Станционной в Новосибирске купила на аукционе компания из Иркутска. Фото: Евгения ГУСЕВА

Долгострой на улице Станционной в Новосибирске купила на аукционе компания из Иркутска, занимающаяся продажей техники. О том, что недостроенное здание было продано на аукционе, сообщили в мэрии города.

Напомним, здание площадью 1 467,5 квадратных метров построено меньше, чем на половину. По решению суда оно было изъято у бывшего владельца и выставлено на торги.

Победившая на ацукционе компания заплатила за постройку 40,1 миллион рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске участок на улице Гаранина выставили на аукцион. Его планируется отдать в аренду под строительство жилых домов. Площадь участка — 2,3 тысячи квадратных метров, он граничит с жилым домом по Бориса Богаткова, 192/5. Начальная стоимость участка — 2 миллиона рублей. Проходить торги будут 17 ноября.

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