Росимущество отдает участок на улице Гаранина в аренду под строительство жилья

В Новосибирске участок улицы Гаранина выставили на торги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске участок на улице Гаранина выставили на торги. Его планируется отдать в аренду под строительство жилых домов. Об этом сообщается на муниципальном портале города.

Площадь участка — 2,3 тысячи квадратных метров, он граничит с жилым домом по Бориса Богаткова, 192/5. Строить там разрешено дома средней этажности. Начальная стоимость участка — 2 миллиона рублей. Проходить торги будут 17 ноября.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэрия города выставила на аукцион двухуровневую квартиру за 14 миллионов рублей. Располагается жилье в пятиэтажном доме на улице Зыряновская,55. Общая площадь квартиры — 164,5 квадратных метров. Торги были назначены на 1 ноября.

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Подать заявку на торги желающие могут до 1 ноября (подробнее).

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