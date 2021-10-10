Росимущество отдает участок на улице Гаранина в аренду под строительство жилья

В Новосибирске участок улицы Гаранина выставили на торги.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске участок на улице Гаранина выставили на торги. Его планируется отдать в аренду под строительство жилых домов. Об этом сообщается на муниципальном портале города.
Площадь участка — 2,3 тысячи квадратных метров, он граничит с жилым домом по Бориса Богаткова, 192/5. Строить там разрешено дома средней этажности. Начальная стоимость участка — 2 миллиона рублей. Проходить торги будут 17 ноября.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэрия города выставила на аукцион двухуровневую квартиру за 14 миллионов рублей. Располагается жилье в пятиэтажном доме на улице Зыряновская,55. Общая площадь квартиры — 164,5 квадратных метров. Торги были назначены на 1 ноября.
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Подать заявку на торги желающие могут до 1 ноября (подробнее).
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