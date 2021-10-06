Мэрия Новосибирска выставила на аукцион двухуровневую квартиру за 14 миллионов рублей.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Мэрия Новосибирска выставила на аукцион двухуровневую квартиру за 14 миллионов рублей. Извещение об аукционе появилось на сайте муниципалитета.
— Торги проводятся в форме открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене квартиры аукциона. В аукционе могут принять участие любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявку на участие в аукционе и соответствующие требованиям, предусмотренным в документации, — сообщается в извещении.
Располагается квартира в пятиэтажном доме на улице Зыряновская,55. Общая площадь жилья, выставленного на торги, 164,5 квадратных метров. Она занимает 9 и 10 этажи и продается под чистовую отделку. Начальная цена лота — 14 312 000 рублей. Заявки на аукцион принимаются до 1 ноября этого года.
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