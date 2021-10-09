Десятки домов в Новосибирске остались без тепла и горячей воды

СГК устраняет повреждения в трубопроводе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 октября из домов на нескольких улицах Новосибирска пропали отопление и горячая вода. Теплоснабжения нет в более чем 150 домах на улицах Тульской, Бурденко, Мира, Бетонной, Горбаня, Гэсстроевской Оловозаводской, Блюхера и Ватутина.

В СГК прокомментировали ситуацию:

— Продолжаем работы на трубопроводе по улице Тульской. По состоянию на 20 часов 9 октября проводим финальные сварочные работы. По окончании ремонта возобновим теплоснабжение 88 частных жилых домов, а также восстановим нормальные параметры подачи тепла для ряда близлежащих многоквартирных домов. Результат жители должны ощутить завтра в первой половине дня. Для жителей улиц Блюхера и Ватутина теплоснабжение восстановим утром 10 октября, после того как специалисты заменят поврежденный участок тепломагистрали, — сообщили в компании.

Напомним, ранее жители 139 домов в Заельцовском районе оставались без отопления.

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