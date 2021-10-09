Новосибирские спасатели ликвидируют разлив нефти на Оби

На месте работают 11 спасателей.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Спасатели очищают Обь от нефти, следы которой 8 октября обнаружили новосибирцы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.
— Вчера на Оби возле Димитровского моста было обнаружено маслянистое пятно. Специалисты взяли пробы воды и установили плавучие ограждения. Загрязнение локализовано, дальнейшей угрозы распространения нет, — сообщили 9 октября в официальной группе мэрии «ВКонтакте».
На месте работают 11 спасателей, 2 единицы техники и катер. Источник загрязнения пока не найден.
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