Новосибирские спасатели ликвидируют разлив нефти на Оби

На месте работают 11 спасателей. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Спасатели очищают Обь от нефти, следы которой 8 октября обнаружили новосибирцы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Вчера на Оби возле Димитровского моста было обнаружено маслянистое пятно. Специалисты взяли пробы воды и установили плавучие ограждения. Загрязнение локализовано, дальнейшей угрозы распространения нет, — сообщили 9 октября в официальной группе мэрии «ВКонтакте».

На месте работают 11 спасателей, 2 единицы техники и катер. Источник загрязнения пока не найден.

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