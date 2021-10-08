В Новосибирске в Оби около Димитровского моста появились нефтяные пятна

Новосибирцы заметили в Оби пятна нефти. Фото: "АСТ-54"
Новосибирцы заметили в Оби пятна нефти. Фотографиями реки сибиряки поделились в соцсетях в пятницу, 8 октября.
— В Оби у Димитровского моста появились следы нефтепродуктов, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Сейчас на месте работают специалисты из Администрации Обского бассейна внутренних водных путей. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирское предприятие заплатило 1,3 миллион рублей за загрязнение воды в двух реках в Черепановском районе. Такое требование принял суд по требованию прокуратуры.
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