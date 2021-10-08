В Новосибирске в Оби около Димитровского моста появились нефтяные пятна

Новосибирцы заметили в Оби пятна нефти. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы заметили в Оби пятна нефти. Фотографиями реки сибиряки поделились в соцсетях в пятницу, 8 октября.

— В Оби у Димитровского моста появились следы нефтепродуктов, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Сейчас на месте работают специалисты из Администрации Обского бассейна внутренних водных путей. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирское предприятие заплатило 1,3 миллион рублей за загрязнение воды в двух реках в Черепановском районе. Такое требование принял суд по требованию прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирское предприятие заплатило 1,3 миллион за загрязнение рек

Оштрафовать организацию потребовала прокуратура (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.