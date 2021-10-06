Новосибирское предприятие заплатило 1,3 миллион за загрязнение рек

Новосибирское предприятие заплатило 1,3 миллион рублей за загрязнение воды в двух реках. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирское предприятие заплатило 1,3 миллион рублей за загрязнение воды в двух реках в Черепановском районе. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— Установлено, что общество с ограниченной ответственностью, осуществляя водоотведение в рабочих поселках Дорогино и Посевнинская Черепановского района, сбрасывало в реки Ившин Падун и Ситовка вредные вещества. При этом концентрация загрязняющих веществ в несколько раз превышала предельно допустимые нормы, — пояснили в ведомстве.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с компании компенсацию за причиненный ущерб. Суд принял сторону ведомства и оштрафовал коммунальное предприятие на 1,3 миллион рублей. На данный момент организация уже выплатила эту сумму.

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