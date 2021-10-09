Метеорный поток Ориониды в Новосибирске 21 октября 2021 года: где и как можно наблюдать

Пик потока придется на 7 часов утра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сибиряки смогут понаблюдать метеорный поток Ориониды в Новосибирске 21 октября 2021 года. На этот день придется пик звездопада, который начался еще в начале месяца.

— Радиант метеорного потока расположен между созвездиями Ориона и Близнецов. Поток образуется возник в результате многочисленных пролетов кометы Галлея через Солнечную систему. Начало активности метеорного потока приходится на 2 октября. Пик придется на 7 часов утра 21 октября с количеством более 20 частиц в час. Окончится метеорный поток 7 ноября, — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

Для того чтобы увидеть «падающие звезды», не нужны бинокли и телескопы: частицы метеоров разлетаются на очень больших участках неба, почти молниеносно. Для наблюдения важен ясный горизонт и чистое небо. Новосибирцам желательно уехать за город, в место, где нет ярких уличных огней и высоток.

Напомним, на этой неделе в наших широтах можно будет посмотреть на еще один звездопад — метеорный поток Дракониды.

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