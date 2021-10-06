Метеорный поток Дракониды в Новосибирске с 6 по 10 октября 2021 года: что увидят сибиряки, когда будет пик

Сибиряки смогут полюбоваться на метеорный поток Дракониды в Новосибирске с 6 по 10 октября 2021 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сибиряки смогут полюбоваться на метеорный поток Дракониды в Новосибирске с 6 по 10 октября 2021 года, образующийся от кометы Джакобини — Циннера. Как рассказал КП-Новосибирск специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин, пик звездопада придется на ночь с 8 на 9 октября. Самый максимум можно будет увидеть примерно в час ночи.

— Созвездие Дракона к часу ночи опустится ближе к горизонту, поэтому шансы увидеть звездопад будут меньше. Поэтому наблюдать его лучше наблюдать с девяти часов вечера до часу ночи. Ориентироваться можно будет по Полярной звезде. Она находится в северной части неба: так, если представить, что она находится в середине циферблата, то на 10 часов от нее расположено созвездие Дракона, где и будет видно звездопад, — пояснил Олег Кашин.

В прошлый раз такое астрономическое явление было в 2018 году, а следующий раз его можно будет наблюдать в 2025 году. Наблюдать поток лучше за городом, где нет лишней иллюминации.

— В этом году наблюдениям не помешает Луна, поскольку максимум метеорного потока приходится на начало лунного месяца и молодая Луна быстро зайдет, — пояснил Олег Кашин.

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