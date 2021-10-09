В Новосибирской области 42-летнего пешехода насмерть сбила Toyota

Трагедия произошла поздно ночью. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.

9 октября в Кочковском районе Новосибирской области под колесами автомобилями погиб 42-летний мужчина.

— Ночью около 2:25 минут на 238-м километре автодороги К-17Р водитель Chevrolet Cruise двигался со стороны города Новосибирска к Карасуку. При встречном разъезде с грузовым автомобилем, Chevrolet зацепил правым зеркалом пешехода, который шел по проезжей части. После этого на пешехода наехал автомобиль Toyota Ipsum, который двигался попутно с автомобилем Chevrolet, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

От полученных травм пешеход, житель Карасукского района, скончался. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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