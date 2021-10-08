В Новосибирске участок около сквера Кирова могут отдать под высотную застройку

В Новосибирске участок земли рядом со сквером Кирова хотят отдать под строительство многоэтажных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске участок земли рядом со сквером Кирова хотят отдать под строительство многоэтажных домов. В данных Росреестра эта территория уже отведена под высотные здания.

Вопрос о дальнейшей судьбе этого участка обсуждался на комиссии по проектам планировки города Новосибирска. По итогам заседания проект о строительстве там жилой высотки не одобрили и отправили на доработку.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске утвердили концепцию парка рядом с пляжем «Наутилус». Его обсудили на архитектурно-градостроительном совете города. Обустроен парк должен быть к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Поскольку пляж находится рядом с новой ледовой ареной, он станет одной из туристических зон. Планируется, что пляж будет объединен с парком «Арена» и Бугринской рощей.

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