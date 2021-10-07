В Новосибирске утвердили концепцию парка рядом с пляжем «Наутилус»

Компания-подрядчик представила проект планировки оформления пляжа «Наутилус» в Новосибирске. Фото: Влад КОМЯКОВ

Компания-подрядчик представила проект планировки оформления пляжа «Наутилус» в Новосибирске. Его обсудили в среду, 6 октября, на архитектурно-градостроительном совете города.

Готово новое оформление парка должно быть к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Поскольку пляж находится рядом с новой ледовой ареной, он станет одной из туристических зон. Планируется, что пляж будет объединен с парком «Арена» и Бугринской рощей.

Так, пляж и территория котлована Горский будут разделены на несколько зон. Там будет обустроена сеть веломаршрутов, а к 2030 году планируется проложить там сквозную трассу.

Предполагается, что пользоваться парком можно будет круглый год. Летом там будет функционировать физкультурно-оздоровительный комплекс под открытым небом и бассейн, а зимой — каток.

Концепцию будущего парка на совете приняли единогласно с учетом некоторых доработок. Вскоре его представят в мэрии. В какую сумму обойдется реализация столь грандиозных планов, пока не ясно.

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