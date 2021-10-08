В Новосибирске полиция опровергла фейк об убитом возле школы

полиция опровергла фейк об убитом возле новосибирской школы человеке. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В пятницу, 8 октября, в соцсетях появились сообщения о том, что якобы в одной из новосибирских школ в Дзержинском районе города неизвестный угрожал ученикам и персоналу стрельбой. В сообщениях говорилось, что якобы в результате произошедшего один человек погиб.

Разбираться в произошедшем начала и полиция. Вскоре выяснилось, что выложенное в сети сообщение оказалось фейковым.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске подросток угрожал школе пистолетом на видео в «ТикТок». О ролике сообщили в полицию пользователи соцсети.

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Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители (подробнее).

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