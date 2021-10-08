Пенсионерка из Искитима объяснила, почему набросилась на девушку-водителя. Фото: стоп-кадр // соцсети.

Соцсети взорвало видео дорожного конфликта, случившегося в Искитиме. Там в среду, 6 октября, на выезде со двора не смогли разъехаться две легковушки. Пассажирка одной из них оказалась буйной: она принялась оскорблять девушку-водителя другой машины, а еще она плюнула в нее и строила нелепые гримасы. Сибирячка сняла неадекватную женщину на видео и распространила его в соцсетях. Пенсионерку осудили, да только вот сама она вины не признает. После шквала негатива, который обрушился на нее, пожилая женщина записала видеообращение. Его опубликовали во соцсетях.

— К вам обращается та самая агрессивная пенсионерка, которую вот уже два дня полощут по всем телеканалам и соцсетям. Мы два дня с мужем все это наблюдали и решили все-таки смыть с себя эту грязь. Женщина, которая нас снимала, выдает вранье. Она не дала нашей машине проехать по узкой части дороги: прижала мужа к бордюру правой стороной, а левую заблокировала мне. При этом, когда он тактично ей сделал замечание, она разразилась жуткой бранью. Потом она стала нас снимать. Мы сидели, как зверушки в клетке, а нас снимали. Съемка продолжалась несколько минут. Надо было видеть мимику на ее лице. Она нас провоцировала. Кое-как по кочкам и вывороченному асфальту мы выбрались и уехали. Да, я пыталась выбраться из машины, чтобы хоть как-то защититься, чтобы прекратить эту унизительную съемку, но у меня ничего не получалось — говорит на видео пенсионерка.

Женщина призналась, что плевалась, но добавила, что готова была полезть и в драку, чтобы забрать у девушки телефон. Она заявила, что после случившегося у нее случился сильный стресс, который негативно сказался на ее здоровье. Также, по ее словам, многие знакомые от них отвернулись после просмотра видео.

Видеообращение, однако, не смягчило сибиряков. В соцсетях под ним появились негативные комментарии. Большинство уверены, пенсионерке не нужно было так себя вести, и ее выходки теперь ничего не оправдывает.

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