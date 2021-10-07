Сибирячка сняла на видео буйную женщину, поцарапавшую ей машину

Она была пассажиркой авто, с которым не смогла разъехаться девушка. Фото: стоп-кадр.

В одном из двором Искитима случился дорожный конфликт. Там в среду, 6 октября, не смогли разъехаться две машины. Пассажирка одной из них, пожилая женщина, стала вести себя неадекватно. Водитель второго авто сняла буйную сибирячку на видео и опубликовала в соцсети.

— В узком месте в одном из дворов Искитима не смогли разъехаться два автомобиля, но изюминку начавшемуся конфликту придала пожилая пассажирка «Мазды Демио», — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, как пассажирка «Мазды», била дверью машину автора видео. Кроме того, она плюнула в девушку, всячески оскорбляла ее и гримасничала. Водитель «Мазды», судя по всему, супруг буйной пассажирки, просил ее угомониться.

На кадрах девушка говорит, что буйная пассажирка поцарапала ей дверь. Она планировала обратиться в ГИБДД.

— Вот так у нас ведут себя пожилые люди! — добавила автор видео.

Кадры, появившиеся в соцсети, вызвали волну возмущения у подписчиков. Они уверены, судя по всему, у женщины есть проблемы с психикой.

— Дед ее в психушку вез, а вы ему помешали!

— Ужас, и это взрослые люди! — возмутились комментаторы.

Среди них нашлись и знакомые пожилой пары. Один из комментаторов написал, что буйная женщина на видео — его соседка. По словам мужчины, она работает учительницей в школе.

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