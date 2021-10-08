В Бердске более 80 классов и детсадовских групп закрыли на карантин по ковиду.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Бердске Новосибирской области растет заболеваемость коронавирусом среди детей. Так, в городе закрыли на карантин по ковиду уже 40 классов в школах, а также 43 группы в детских садах. Об этом сообщил оперативный штаб в пятницу, 8 октября.
По данными оперштаба, ковид подтвердился у 40 учеников школ и 48 воспитанников детсадов. Также известно, около 2-х тысяч ребят и педагогов контактировали с инфицированными.
При этом сутки назад в Бердске на карантин были закрыты 26 классов в школах и 38 групп в детских сада.
Известно, в городе растет и заболеваемость ОРВИ — на карантине по этой причине находятся три детсадовских группы и 1 класс. Кроме того, детский сад № 17 полностью закрыли на период с 7 по 13 октября.
Напомним, коронавирусная ситуация остается напряженной во всей Новосибирской области. Если она будет усугубляться, власти рассматривают вопрос введения в области обязательной вакцинации. Она затронет ряд профессиональных коллективов. Ранее в Минздраве сообщили, что речь идет о сотрудниках сферы услуг.
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