В Бердске более 80 классов и детсадовских групп закрыли на карантин по ковиду. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Бердске Новосибирской области растет заболеваемость коронавирусом среди детей. Так, в городе закрыли на карантин по ковиду уже 40 классов в школах, а также 43 группы в детских садах. Об этом сообщил оперативный штаб в пятницу, 8 октября.

По данными оперштаба, ковид подтвердился у 40 учеников школ и 48 воспитанников детсадов. Также известно, около 2-х тысяч ребят и педагогов контактировали с инфицированными.

При этом сутки назад в Бердске на карантин были закрыты 26 классов в школах и 38 групп в детских сада.

Известно, в городе растет и заболеваемость ОРВИ — на карантине по этой причине находятся три детсадовских группы и 1 класс. Кроме того, детский сад № 17 полностью закрыли на период с 7 по 13 октября.

Напомним, коронавирусная ситуация остается напряженной во всей Новосибирской области. Если она будет усугубляться, власти рассматривают вопрос введения в области обязательной вакцинации. Она затронет ряд профессиональных коллективов. Ранее в Минздраве сообщили, что речь идет о сотрудниках сферы услуг.

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