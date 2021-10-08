Мэрия Новосибирска рассказала о планах заливки катка у оперного театра

Форма катка будет прежней Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске на площади Ленина у оперного театра к зимнему сезону снова зальют каток в форме ракеты. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.

— Установка ледового катка запланирована в Театральном сквере на прежнем участке, где был расположен в 2020-2021 годах. Начало работы катка запланировано на вторую декаду декабря 2021 года, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии.

Также известно, что не будут менять форму катка так как по стандартным условиям заливки все углы ледовой площадки должны быть круглой формы. Кроме того, ледовая зона должна обеспечивать свободный доступ посетителей театра оперы и балета к центральному входу здания.

Ранее сообщалось, что новосибирский каток вызывал у горожан неприличные ассоциации из-за необычной формы.

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