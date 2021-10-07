Прокуратура начала проверку после падения машины в яму с кипятком в Новосибирске

В Новосибирске из-за прорыва теплотрассы под асфальт провалился автомобиль. Фото: "АСТ-54"

Прокуратура начала проверку после того, как в Новосибирске из-за прорыва теплотрассы под асфальт провалился автомобиль. Напомним, инцидент произошел вечером, 7 октября, на Вокзальной магистрали. О нем рассказали в соцсетях очевидцы.

— По данному факту проводится проверка, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — пояснили в ведомстве.

Устранением последствий случившегося занимаются сотрудники СГК. О причинах произошедшего пока что неизвестно. Дорогу временно закрыли для проезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске иномарка провалилась под асфальт из-за прорыва теплотрассы

Над устранением дефекта уже работают специалисты СГК (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.