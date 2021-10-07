В Новосибирске иномарка провалилась под асфальт из-за прорыва теплотрассы

На Вокзальной Магистрали автомобиль провалился в образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы яму. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске на Вокзальной Магистрали автомобиль провалился в образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы яму. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

— Сибиряки, ехавшие на хэтчбеке Ford Fusion, когда увидели идущий из-под асфальта пар, а когда автомобиль подъезжал к светофору, дорожное покрытие под ним провалилось, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Хэтчбеку оторвало бампер, однако, обошлось без пострадавших. Позже авто из ямы достали при помощи трактора.

На месте уже работают специалисты СГК. Фото: "АСТ-54"

Движение на Вокзальной Магистрали перекрыли на двух полосах. Над устранением дефекта уже работают специалисты.

— Из-за выхода воды асфальт провалился, в яму попал колесом автомобиль. На место оперативно выехала аварийная бригада. Поврежденный участок сейчас отключается. В ближайшее время будет понятен характер дефекта, объем и сроки устранения, — сообщили в СГК.

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