В Новосибирске автобус № 96 изменил маршрут из-за ремонта теплотрассы

Маршрут автобуса №96 изменили из-за ремонта теплотрассы на улице Ватутина.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске маршрут автобуса №96 изменили из-за ремонта теплотрассы на улице Ватутина, где проезжую часть уже сузили на 11,5 метров. Работы начались в среду 6 октября, а завершиться должны ровно через две недели — 20 октября. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
— На период производства работ движение автобусного маршрута № 96 будет организовано по следующей схеме: ул. Ватутина, ул. Блюхера, ул. Котовского, ул. Ватутина, далее — по действующей схеме, — сообщили администрация.
Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала о приостановке движения трамваев №11 и № 14 с 8 по 11 октября. Такие меры связаны с ремонтными работами на улице Волочаевской.
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Движение будет приостановлено на время ремонтных работ (подробнее).
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