В Новосибирске на два дня закрываются маршруты трамваев №11 и № 14

В Новосибирске на выходные снова закроют трамвайные маршруты №11 и №14. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на выходные снова закроют трамвайные маршруты №11 и №14. Об этом сообщили в мэрии города.

— С 23:30 8 октября, до 05:00 11 октября будут закрыты маршруты трамваев №11 и №14. Транспорт не будет ходить в связи с ремонтными работами на улице Волочаевской, — пояснили в мэрии. — На время работ запустят дополнительный маршрут трамвая № 14к «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе Новосибирске сузили улицу Ватутина: ее сократили с четырех полос до одной. Произошло это из-за ремонтных работ, которые продлятся до 22 октября.

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