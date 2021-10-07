В Новосибирске на два дня закрываются маршруты трамваев №11 и № 14

В Новосибирске на выходные снова закроют трамвайные маршруты №11 и №14.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске на выходные снова закроют трамвайные маршруты №11 и №14. Об этом сообщили в мэрии города.
— С 23:30 8 октября, до 05:00 11 октября будут закрыты маршруты трамваев №11 и №14. Транспорт не будет ходить в связи с ремонтными работами на улице Волочаевской, — пояснили в мэрии. — На время работ запустят дополнительный маршрут трамвая № 14к «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе».
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе Новосибирске сузили улицу Ватутина: ее сократили с четырех полос до одной. Произошло это из-за ремонтных работ, которые продлятся до 22 октября.
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