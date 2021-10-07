Нашли 57 печатей: новосибирскую пенсионерку судят за лжесертификат о вакцинации

Женщина хранила дома 57 печатей. Фото: Владимир Веленгурин // Никита Манько

58-летняя барышня нашла новую криминальную нишу - продавать справки о вакцинации. Это, естественно, не про грипп и клещевой энцефалит. Сибирячка разработала «стартап», ориентированный на ковид-диссидендов. Не хочешь вакцинироваться - плати десятку и получай сертификат с печатью и подписью, якобы сделал прививку от коронавируса.

Гражданку Никитину повязали во время сделки. Она, правда, не отдавала товар из рук в руки - шла окольным путем.

- Фиктивный документ женщина оставила бывшему соседу, сказав, что уезжает отдыхать на курорт и не может передать документ знакомому лично, - комментирует представитель Главного управления МВД России по Новосибирской области Анастасия Ахметова.

То ли правда куда-то уехала, то ли боялась встречаться с покупателем, но от полиции это не спасло. К женщине пришли с обыском. И удачно пришли. Нашли 57 печатей новосибирских поликлиник!

Насколько массово собиралась торговать владелица этого набора - неизвестно. Уличили ее в одном факте. Но ведь не для коллекции она печати собрала, правда?

Старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин рассказал КП-Новосибирск необычную деталь. Оказывается, подсудимая собирала печати и штампы в течение четырех лет – она сама призналась в этом, давая показания.

Нашелся у дамы и бланк, который она заполнила ложными данными.

- Находясь в поликлинике № 13, приобрела официальный бланк сертификата о профилактических прививках, в который незаконно внесла сведения, не соответствующие действительности, - сообщает Кировский районный суд.

А как именно приобрела? Редакция КП-Новосибирск намерена выяснить и это. А пока информируем, что процесс по делу Никитиной стартовал. Грозит ей до двух лет лишения свободы.

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