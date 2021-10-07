Власти Новосибирской области обсудили введение QR-кодов и обязательной вакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Новосибирской области допускают введение в регионе QR-кодов и обязательной вакцинации. Так, QR-коды могут ввести для посещения заведений общепита. Об этом рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова в среду, 6 октября.

По ее словам, власти прорабатывают вопрос введения QR-кодов наряду с другими различными вариантами. Она уверена, нужно принять меры, которые помогу максимально сохранить отрасль общепита. Самойлова добавила, что в регионе наблюдается тенденция к усугублению ковидной ситуации несмотря на то, что последние недели рост заболеваемости незначителен.

Как добавила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова добавила, в случае, если число ковидных пациентов будет расти, в регионе усилят ограничительные меры. В том числе власти допускают введение обязательной вакцинации для отдельных категорий жителей региона. Пока речь идет о профессиональных коллективах.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области готовятся к ухудшению коронавирусной ситуации. Так, если число заболевших будет расти, в Новосибирске две больницы перепрофилируют под ковидные госпитали.

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