В двух больницах Новосибирска развернут ковидные госпитали. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске две больницы перепрофилируют под ковидные госпитали. Это произойдет, если ситуация с коронавирусом в регионе ухудшится. Об этом в среду, 6 октября, сообщила замминистра областного здравоохранения Елена Аксенова.

— Если мы будем видеть тенденцию на этой неделе увеличение заболеваемости, то значит в течение следующей недели два стационара Новосибирска начнут свое перепрофилирование под ковидные госпитали. Речь идет о 12-й больнице и 3-й Городской больнице, — уточнила Елена Аксенова.

При этом процесс перепрофилирования пока не запущен. Сейчас имеющегося коечного фонда для коронавирусных пациентов достаточно. Также, по словам, замминистра, 18 % коечного фонда пока свободно.

В целом Минздрав Новосибирской области готовится к ухудшению эпидемиологической обстановки. В ведомстве призывают сибиряков соблюдать меры профилактики и вакцинироваться.

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