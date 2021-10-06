В Новосибирске без отопления остались 85 домов на улице Выборной

Без отопления остались более 80 домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске, вечером во вторник, 6 октября, на улице Выборная без отопления остались более 80 домов.

— Возник дефект трубопровода по улице Выборной, вода вышла на поверхность. Сейчас поврежденный трубопровод отключен, на месте начался ремонт. Под отключение попали 85 жилых домов,6 детских учреждений и одно медицинское, — сообщили в СГК.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что прокуратура начала проверку отсутствия отопления в пятиэтажке на улице Оловозаводской, 5. Ранее жильцы дома заявили, что замерзают в собственных квартирах, а их стены начали покрываться плесенью.

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По предварительным данным, причина проблем в многочисленных повреждениях трубопровода (подробнее).

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