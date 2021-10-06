Балетную труппу «НОВАТА» возглавил Леонид Сарафанов — экс-премьер Мариинского театра

Балетную труппу Новосибирского оперного театра возглавил Леонид Сарафанов — экс-премьер Мариинского театра. Фото: mikhailovsky.ru

Балетную труппу Новосибирского оперного театра возглавил Леонид Сарафанов — экс-премьер Мариинского театра. Во вторник, 6 октября, его официально представил артистам руководитель театра Владимир Кехман.

— Для меня назначение руководителем новосибирской труппы и почетно, и ответственно. Отчасти это шаг в неизвестность, поскольку это новый этап в моей профессиональной карьере, и я очень надеюсь на поддержку педагогов, артистов и помощь руководства театра, — отметил Леонид Сарафанов.

Леонид отметил, что в новосибирском театре достаточно сильная труппа с богатым репертуаром, который ему знаком.

Напомним, ранее на должность худрука «НОВАТА» был назначен известный артист балета Фарух Рузиматов. Однако проработал он в новосибирском театре не долго — всего пару месяцев, отказавшись продлевать заключенный трудовой договор.

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