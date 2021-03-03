Руководителем балетной труппы новосибирского оперного театра стал Фарух Рузиматов

Фарух Рузиматов стал новым художественным руководителем НОВАТА. Фото: https://novat.nsk.ru

В новосибирском оперном театре появился новый художественный руководитель — известный артист балета Фарух Рузиматов. Его представили балетной труппе сегодня, 3 марта.

— Во главе нашей труппы встанет человек с глубоким пониманием классического балета, обладающий особым чувством стиля и профессиональной интуицией. Исходя из опыта нашей совместной работы, я уверен, что коллектив ждет интересная и плодотворная творческая деятельность, — отметил худрук НОВАТА Владимир Кехман.

Стоит отметить, что для знаменитого танцовщика это уже не первая встреча с труппой Новосибирского театра оперы и балета. В 2016 в его редакции на сцене НОВАТА был поставлен балет «Корсар».

Фарух Рузиматов — народный артист России, родился 26 июня 1963 года. Он окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой. С 1981 по 2007 год танцевал в Мариинском театре. В 1990-1991 годы сотрудничал с American Ballet Theatre в качестве приглашенного солиста. C 2007 по 2009 год занимал пост художественного руководителя балета Михайловского театра. В 2014-2015 годах возглавлял балетную труппу Ростовского государственного музыкального театра.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как новосибирский театр оперы и балета расторг контракт с Ниной Ананиашвили — грузинской прима-балериной, которой предложили стать новым худруком театральной труппы. Это решение было принято 13 января этого года.

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