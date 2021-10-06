Мужчина начал шантажировать сибирячку. Фото: предоставлено Екатериной.

Иностранец, пойманный на лжи, стал угрожать сибирячке, разоблачившей его. Напомним, что «Комсомолка» рассказывала об истории Екатерины и Джона. Они нашли друг друга на сайте знакомств. После пары встреч, сибирячка решила проверить своего иностранного кавалера и поймала на измене.

— Сейчас он мне пишет, что у него есть мои фотографии. Я не думаю, что он снимал наши встречи. Его единственная просьба — удалить видео с проверкой из соцсетей. Я не буду этого делать, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Сибирячка пригрозила иностранцу, что если он не прекратит ее шантажировать, то она напишет заявление в полицию.

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