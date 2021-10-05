В ГИБДД рассказали о состоянии мужчины, которого сбила фура в Новосибирске

В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Первомайском районе, где фура сбила мужчину. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Первомайском районе, где фура сбила мужчину. Напомним, ЧП случилось вечером, 5 октября. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— Около 22:30 39-летний водитель грузового автомобиля Hino ехал по улице Первомайская, со стороны поселка Барышево в сторону улицы Бердское шоссе. Около дома №100 на улице Первомайская он сбил мужчину, вышедшего на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего сибиряка, 30-40 лет на вид, доставили в больницу в тяжелом состоянии. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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