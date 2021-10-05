В Первомайском районе Новосибирска фура сбила мужчину

Фура сбила мужчину в Первомайском районе. Фото: Кадр из видео

Вечером во вторник, 5 октября, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев произошедшего, в районе остановки «Переходный мост» на улице Первомайской фура сбила человека.

— Я возвращался с работы примерно в десять часов вечера, когда заметил, что тут ДТП произошло. Грузовая машина, как я понял, сбила человека. Непонятно, как такое тут могло произойти? Обычно движение здесь «никакое», скорость особо не разовьешь. А тут вот как, — рассказывают очевидцы события.

В Госавтоинспекции по Новосибирску КП-Новосибирск пояснили, что сейчас экипаж ДПС уже выехал на место ДТП.

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