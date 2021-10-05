«Дядя обещал больше не бить»: как сложилась судьба ребенка, избитого отчимом

Ребенка избили летом этого года. Фото: предоставлено Станиславом Девятовым

В августе 2021 года «Комсомолка» рассказывала историю ребенка, избитого отчимом. Мужчина наносил ему удары без разбора шнуром от чайника. Об этом рассказывал КП-Новосибирск Станислав Девятов, сосед мальчика.

— Я видел мальчика несколько раз. Он говорил, что у него все хорошо, что дядя обещал больше не бить. Надеюсь на это очень сильно, — говорит Станислав Девятов.

По словам сибиряка, следствие еще продолжается. Совсем скоро состоится суд.

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