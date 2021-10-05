Новосибирская область оказалась в тройке лидеров по количеству билетов, купленных по «Пушкинской карте»

Новосибирская область вошла в тройку лидеров российских регионов по реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Новосибирская область вошла в тройку лидеров российских регионов по реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Карта пользуется большой популярностью также в Москве и Санкт-Петербурге. Новосибирский академический театр оперы и балета стал лидером по количеству приобретенных билетов среди учреждений культуры страны. Второе место занимает Театр МДМ («Московский дворец молодежи»), третье — Центральный выставочный зал «Манеж» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в сентябре 2021 года «Пушкинскую карту» бесплатно получили тысячи школьников и студентов. Это карта платежной системы МИР, специально выпущенная для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. На счету доступны средства, которые туда «положило» государство. Эти деньги можно потратить на посещение театров, музеев и прочих культурных учреждений. В 2021 году на каждой карте будет лежать по 3000 рублей. С 1 января 2022 года баланс составит 5000 рублей, причем неиспользованный остаток с 2021 года не прибавится к этой сумме, а сгорит.

Как прокомментировала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, в регионе при содействии министерства к программе подключились 13 учреждений культуры. Театры, музеи и концертные организации предлагают посетить по «Пушкинской карте» около 200 событий.

— В настоящее время в Новосибирской области проживает около 200 тысяч потенциальных пользователей карты — молодых людей от 14 до 22 лет. На старте программы мы организовали широкую информационную кампанию, чтобы каждый, кто может получить «Пушкинскую карту», знал, как ее оформить и в какие учреждения можно приобрести билеты. Рада, что проект востребован среди молодежи. Мы работаем над повышением доступности программы для жителей отдаленных районов области, — подчеркивает министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

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