Пушкинская карта в Новосибирске 2021: как получить, куда можно сходить

Школьникам и студентам выдали по 3 тысячи рублей на культурный досуг.
Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО
В сентябре тысячи школьников и студентов бесплатно получили Пушкинскую карту в Новосибирске 2021. КП-Новосибирск публикует полную инструкцию о том, как правильно пользоваться Пушкинской картой, куда с ней можно сходить и на что потратить средства.
ПУШКИНСКАЯ КАРТА В НОВОСИБИРСКЕ 2021 — ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Как сказано на сайте Культура.рф, это карта платежной системы МИР, специально выпущенная для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. На счету доступны средства, которые туда «положило» государство. Эти деньги можно потратить на посещение театров, музеев и прочих культурных учреждений.
По Пушкинской карте можно сходить на спектакли и концерты в 13 театрах Новосибирска.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
КАК ПОЛУЧИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ?
Для того чтобы получить Пушкинскую карту в виртуальном формате, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуги или установить мобильное приложение Госуслуги.Культура. В личном кабинете будет отображен остаток денег, которые можно потратить на билеты, и список мероприятий, которые можно посетить по карте.
А если у подростка не окажется смартфона, он сможет получить карту в отделении Почта Банка. Сделать это можно и тем, кто уже оформил виртуальную карту, но хочет иметь на руках пластиковую.
СКОЛЬКО ДЕНЕГ НА ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ?
В 2021 году на каждой карте будет лежать по 3000 рублей. С 1 января 2022 года баланс составит 5000 рублей, причем неиспользованный остаток с 2021 года не прибавится к этой сумме, а сгорит.
Новосибирские школьники и студенты могут купить билеты в театры и музеи других городов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
КУДА МОЖНО СХОДИТЬ ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ В НОВОСИБИРСКЕ?
Потратить деньги с Пушкинской карты можно только на оплату мероприятий из списка партнеров программы — афиша будет доступна в приложении, также ее можно посмотреть на сайте Культура.рф.
В Новосибирске в программе участвуют 13 театров, музеев и концертных залов. По информации регионального министерства культуры, можно сходить на спектакли, концерты и экскурсии следующий учреждений:
— НОВАТ
— Театр «Красный факел»
— Театр «Старый дом»
— Театр «Глобус»
— «Первый театр»
— Новосибирский музыкальный театр
− Новосибирский областной театр кукол
— Центр культуры и отдыха «Победа»
− Новосибирская государственная филармония
− ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ»
− Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны»
− Новосибирский государственный художественный музей
− Новосибирский государственный краеведческий музей
Кстати, купить билет на концерт или спектакль можно в любом регионе России. Если класс из Новосибирска поехал на каникулы в Санкт-Петербург, дети смогут купить билеты по своим картам.
МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ БИЛЕТ, ЕСЛИ КУПИЛ ЕГО ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ?
Возврат денег за покупку билета возможен — их снова переведут на ваш счет. Правда, это не относится к билетам, которые держатель карты купил по акции. Возвращенные деньги можно снова потратить только на культурный досуг.
Дарить карту и перепродавать ее незаконно.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А МОЖНО ЛИ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ ПРОДАТЬ? ИЛИ СНЯТЬ С НЕЕ ДЕНЬГИ?
Хотя правила пользования картой ясны, некоторые подростки пытаются найти лазейки и, например, продать карту, которую сами получили бесплатно. Или купить вместо билета в театр одежду или еду.
Министерство культуры уверяет, что все эти операции с картой провернуть невозможно: деньги нельзя обналичить или перевести на другую карту, нельзя пополнить карту из своего кошелька, как и выставить ее на продажу — объявления на Авито сразу блокируются. Да даже просто бесплатно воспользоваться чужой картой тоже не выйдет.
— Все билеты, которые приобретаются по Пушкинской карте, именные. При посещении спектакля, концерта или выставки могут попросить предъявить документ с фото, подтверждающий личность. Если кто-то попытается купить два билета по одной карте — например, себе и другу — его не пропустят, — рассказали в министерстве культуры Новосибирской области.
— Выдача Пушкинской карты — это предусмотренная законом «Об образовании» мера социальной поддержки, которая носит адресный характер. То есть карта именная, и продавать, покупать, передавать третьим лицам ее нельзя. Покупка и продажа карты рассматриваются как мелкое хищение (если стоимость чужого имущества была менее 2500 рублей). Уголовная ответственность в этом случае вряд ли грозит — вероятнее административная в виде штрафа от 1000 до 3000 рублей, — объяснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.
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