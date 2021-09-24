Пушкинская карта в Новосибирске 2021: как получить, куда можно сходить

Школьникам и студентам выдали по 3 тысячи рублей на культурный досуг. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В сентябре тысячи школьников и студентов бесплатно получили Пушкинскую карту в Новосибирске 2021. КП-Новосибирск публикует полную инструкцию о том, как правильно пользоваться Пушкинской картой, куда с ней можно сходить и на что потратить средства.

ПУШКИНСКАЯ КАРТА В НОВОСИБИРСКЕ 2021 — ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Как сказано на сайте Культура.рф, это карта платежной системы МИР, специально выпущенная для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. На счету доступны средства, которые туда «положило» государство. Эти деньги можно потратить на посещение театров, музеев и прочих культурных учреждений.

По Пушкинской карте можно сходить на спектакли и концерты в 13 театрах Новосибирска. Фото: Алена МАРТЫНОВА

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ?

Для того чтобы получить Пушкинскую карту в виртуальном формате, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуги или установить мобильное приложение Госуслуги.Культура. В личном кабинете будет отображен остаток денег, которые можно потратить на билеты, и список мероприятий, которые можно посетить по карте.

А если у подростка не окажется смартфона, он сможет получить карту в отделении Почта Банка. Сделать это можно и тем, кто уже оформил виртуальную карту, но хочет иметь на руках пластиковую.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НА ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ?

В 2021 году на каждой карте будет лежать по 3000 рублей. С 1 января 2022 года баланс составит 5000 рублей, причем неиспользованный остаток с 2021 года не прибавится к этой сумме, а сгорит.

Новосибирские школьники и студенты могут купить билеты в театры и музеи других городов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КУДА МОЖНО СХОДИТЬ ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ В НОВОСИБИРСКЕ?

Потратить деньги с Пушкинской карты можно только на оплату мероприятий из списка партнеров программы — афиша будет доступна в приложении, также ее можно посмотреть на сайте Культура.рф.

В Новосибирске в программе участвуют 13 театров, музеев и концертных залов. По информации регионального министерства культуры, можно сходить на спектакли, концерты и экскурсии следующий учреждений:

— НОВАТ

— Театр «Красный факел»

— Театр «Старый дом»

— Театр «Глобус»

— «Первый театр»

— Новосибирский музыкальный театр

− Новосибирский областной театр кукол

— Центр культуры и отдыха «Победа»

− Новосибирская государственная филармония

− ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ»

− Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны»

− Новосибирский государственный художественный музей

− Новосибирский государственный краеведческий музей

Кстати, купить билет на концерт или спектакль можно в любом регионе России. Если класс из Новосибирска поехал на каникулы в Санкт-Петербург, дети смогут купить билеты по своим картам.

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ БИЛЕТ, ЕСЛИ КУПИЛ ЕГО ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ?

Возврат денег за покупку билета возможен — их снова переведут на ваш счет. Правда, это не относится к билетам, которые держатель карты купил по акции. Возвращенные деньги можно снова потратить только на культурный досуг.

Дарить карту и перепродавать ее незаконно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А МОЖНО ЛИ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ ПРОДАТЬ? ИЛИ СНЯТЬ С НЕЕ ДЕНЬГИ?

Хотя правила пользования картой ясны, некоторые подростки пытаются найти лазейки и, например, продать карту, которую сами получили бесплатно. Или купить вместо билета в театр одежду или еду.

Министерство культуры уверяет, что все эти операции с картой провернуть невозможно: деньги нельзя обналичить или перевести на другую карту, нельзя пополнить карту из своего кошелька, как и выставить ее на продажу — объявления на Авито сразу блокируются. Да даже просто бесплатно воспользоваться чужой картой тоже не выйдет.

— Все билеты, которые приобретаются по Пушкинской карте, именные. При посещении спектакля, концерта или выставки могут попросить предъявить документ с фото, подтверждающий личность. Если кто-то попытается купить два билета по одной карте — например, себе и другу — его не пропустят, — рассказали в министерстве культуры Новосибирской области.

— Выдача Пушкинской карты — это предусмотренная законом «Об образовании» мера социальной поддержки, которая носит адресный характер. То есть карта именная, и продавать, покупать, передавать третьим лицам ее нельзя. Покупка и продажа карты рассматриваются как мелкое хищение (если стоимость чужого имущества была менее 2500 рублей). Уголовная ответственность в этом случае вряд ли грозит — вероятнее административная в виде штрафа от 1000 до 3000 рублей, — объяснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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