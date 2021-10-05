Стала известна судьба памятника с соболями в Новосибирске

Памятник уже 13 лет украшает центр города. Фото: vk.com/novosibka

В Новосибирске не будут продавать памятник «Сибирские просторы». Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

— Никаких разговоров насчет продажи скульптуры не было. Действительно было несколько предложений о переносе, так как они являются художественной ценностью. Но до сих пор, к сожалению, этот вопрос находится в подвешенном состоянии, — рассказала Терешкова.

Также она отметила, что власти обсуждали перевоз скульптуры в другие части города, но и этот вариант отсеяли. Затем было предложено демонтировать скульптуру.

— Скорее всего будет принято решение просто о разрушении данной скульптуры, так как перенести ее почти что невозможно, — дополнила Анна Терешкова.

Напомним, арт-объект не раз хотели переносить из центра города, но попытки не дали результата. В этом году «соболям» должно исполниться 13 лет. Появились они в Новосибирске в июне 2008.

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