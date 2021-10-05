В Новосибирске после интервью о Янке Дягилевой умер известный рок-гитарист Александр Келемзин

Год назад музыкант перенес микроинсульт. Фото: соцсети.

В ночь на вторник, 5 октября, в Новосибирске умер Александр Келемзин. Рок-гитарист ушел из жизни в 57 лет. Печальную новость корреспондентам КП-Новосибирск сообщил писатель, рок-журналист Сергей Гурьев. Автор пишет книгу о сибирячке, рок-исполнительнице Янке Дягилевой и прилетел в Новосибирск из Москвы, чтобы встретиться с теми, кто мог лично рассказать ему о ней. Примечательно, как раз накануне, 4 октября, Гурьев встречался с Калемзиным и брал интервью о Янке.

— Вчера была довольно травматическая встреча вечером с Сашей Келемзиным. Он был гитаристом группы «Пищевые отходы», а также группы «Путти». Он играл в «Пищевых отходах», где были Дэн Ершов, Федя Фомин… Мы вот как раз обсуждали, что он пришел в «Пищевые отходы» на место Сергея Зеленского, который ушел к Янке Дягилевой в «Великие Октябри». Получается вчера вечером мы все это вспоминали, а вот прям ночью, ближе к утру, мне сообщили, что Саша умер… Мы еще обнялись на прощание, и бах — такая вот новость, — рассказал КП-Новосибирск писатель Сергей Гурьев.

Автор добавил, что Келемзин жаловался на проблемы с памятью. По его словам, они начались после микроинсульта, который рок-гитарист перенес год назад. Гурьев отметил, накануне Александр Келемзин хорошо выглядел, и ничто не предвещало беды.

Он был гитаристом группы «Пищевые отходы», а также группы «Путти». Фото: группа "Путти"//"Вконтакте"

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Келемзина.

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