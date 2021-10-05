Полицейские задержали водителя, насмерть сбившего мужчину в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 5 октября, сотрудники ДПС задержали водителя, насмерть сбившего пешехода на Немировича-Данченко. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Задержанным оказался 28-летний новосибирец. Сейчас он дает признательные показания. Он рассказал, что вечером в понедельник, 4 октября, управлял автомобилем Mazda Atenza. Он ехал по Немировича-Данченко в сторону улицы Станиславского. У дома № 35 на Немировича-Данченко он сбил пешехода. Затем он вызвал полицию, Скорую помощь и скрылся с места аварии, — уточнили в ведомстве.

Задержанным оказался 28-летний новосибирец. Сейчас он дает признательные показания. фото: ГИБДД по Новосибирску.

На кадрах с места жуткого ДТП видно, что у погибшего от удара разорвало голову, а дорогу залило кровью.

У погибшего от удара разорвало голову, а дорогу залило кровью. Фото: "АСТ-54".

Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного и административного дела в отношении водителя «Мазды».

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