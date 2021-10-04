В Новосибирске неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В Новосибирске, вечером в понедельник, 4 октября произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером в понедельник, 4 октября произошло смертельное ДТП. В Кировском районе неизвестный водитель сбил пешехода и уехал.

— Сегодня, около 21:30 неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя, ехал по улице Немировича-Данченко и у дома № 35 сбил мужчину, переходившего дорогу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В Кировском районе неизвестный водитель сбил пешехода и уехал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Пешеход, мужчина лет 35-40 на вид, получил травмы несовместимые с жизнью. Сейчас на месте случившегося работает следственно-оперативная группа, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Всех, кто знает что-либо о личности пострадавшего или водителя просят обратиться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД по телефонам 232-2351 или 232-2321.

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