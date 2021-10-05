Мужчину удалось поймать. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске правоохранители задержали сбежавшего заключенного. Напомним, что мужчина ушел из больницы, когда его привезли на осмотр.

— Он сам покинул территорию одного из медицинских учреждений города Новосибирска, для посещения которого ему было предоставлено право выхода за пределы участка, функционирующего как исправительный центр при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий осужденный был задержан, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Сейчас дело сибиряка направили в суд, чтобы заменить исправительные работы на отправку в колонию.

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