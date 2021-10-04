Сейчас заключенного ищут правоохранители. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске из больницы сбежал заключенный. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Инцидент произошел 1 октября. Мужчину привезли в больницу на обследование, откуда он и сбежал. Известно, что он родом из Черепановского района Новосибирской области, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сибиряк был осужден по статье 161 части 2 УК РФ — «Грабеж». Мужчине дали 7 лет колонии, но из-за амнистии срок скостили до 3х лет. Он находился в исправительном центре в Дзержинском районе.

Сейчас правоохранители проводят проверку и начали розыскные мероприятия.

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