Сейчас заключенного ищут правоохранители.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске из больницы сбежал заключенный. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Инцидент произошел 1 октября. Мужчину привезли в больницу на обследование, откуда он и сбежал. Известно, что он родом из Черепановского района Новосибирской области, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сибиряк был осужден по статье 161 части 2 УК РФ — «Грабеж». Мужчине дали 7 лет колонии, но из-за амнистии срок скостили до 3х лет. Он находился в исправительном центре в Дзержинском районе.
Сейчас правоохранители проводят проверку и начали розыскные мероприятия.
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