В Новосибирске на Гусинобродском шоссе забил фонтан кипятка. Фото: стоп-кадр.

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске из-под асфальта забил фонтан кипятка. Это произошло в понедельник, 4 октября. Очевидцы сняли фонтан на видео и опубликовали в соцсети.

— Фонтан горячей воды забил напротив «Ленты» на Гусинобродском шоссе, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск».

Горожан ситуация возмутила. Они уверены, системы плохо подготовили к отопительному сезону.

— Где-то была новость, что теплотрассы привели в порядок, и долгожданное тепло поступило в дома людям, которые круглый год платят за это… Ну-ну.

— Снова начались порывы! — написали новосибирцы.

Некоторые подписчики отнеслись к ситуации с юмором.

— Это же гейзер!

— Бесплатный горячий источник... а вам все не нравится, — пошутили комментаторы.

Ранее КП-Новосибирск писала, улицы Титова, Станиславского и Котовского затопило кипятком. В СГК сообщали, что дефекты появляются на трубах с началом отопительного сезона. Порывы ликвидируют спецбригады.

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