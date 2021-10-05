Следователи проводят проверку после гибели мужчины и подростка, пропавших на рыбалке под Новосибирском. Фото: СК РФ НСО.

Следственный комитет Новосибирской области проводит проверку после гибели мужчины и подростка в поселке Ташара Мошковского района. До трагедии погибшие отправились рыбачить на Обь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

— В результате поисковых мероприятий тела мужчины и подростки нашли в реке Обь. На трупах следов насильственной смерти не обнаружено, — уточнили в СК.

Сейчас следователи проводят мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося. Для установления причины смерти мужчины и подростка назначены судмедэкспертизы. После проверки, проводимой СК, будет принято решение в соответствии с законом.

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