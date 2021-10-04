В Новосибирской области поиски мужчины и подростка, пропавших на рыбалке, завершились трагедией

В Новосибирской области завершены поиски 37-летнего мужчины и 17-летнего подростка, пропавших на рыбалке на реке Обь. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО
В Новосибирской области завершены поиски 37-летнего мужчины и 17-летнего подростка, пропавших на рыбалке на реке Обь недалеко от поселка Ташара. Напомним, к поискам сибиряков приступили водолазы в понедельник, 4 октября.
— В восемь вечера 4 октября тела пропавших были найдены, — сообщили в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.
Сейчас тела погибших сибиряков переданы полиции для дальнейшего разбирательства.
Спасатели напомнили сибирякам о том, как важно соблюдать правила безопасного поведения на воде. Что касается рыбалки, то, по статистике, падение в воду чаще всего происходит при постановке и снятии рыболовных снастей, а так же при вставании или пересаживании в лодке.
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